Аятолла Хаменеи заставил власти Ирана честно сообщать о следствии авиакатастрофы

Аятолла Хаменеи настоял на открытом следствии аварии. Фото: EADaily

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на том, чтобы Тегеран публично заявил о своей вине в катастрофе рейса МАУ.

Хаменеи - духовный лидер и самый высокий руководитель Ирана - 10 января узнал о фактах, подтверждающих ракетный удар Ирана по самолету МАУ, сообщает агентство Reuters.

Он созвал Высший совет национальной безопасности и призвал, чтобы информацию о прямой вине Тегерана публично обнародовали.

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Аналогичные данные сообщила также иранская государственная телерадиокомпания IRIB. По ее информации, аятолла Хаменеи настоял, чтобы причины трагедии и результаты расследования показали "честно и транспарентно по итогам заседания Высшего совета нацбезопасности".

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за то, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет и выразил соболезнования семьям погибших. Рухани отметил, внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что "ракеты, выпущенные за человеческой ошибки, которая привела к ужасной катастрофы украинского самолета и гибели 176 невинных людей".