Автор российского закона о клевете в интернете послал журналистку "в ж*пу"

Дмитрий Вяткин грубо послал журналистку. Фото: er.ru

Депутат Государственной Думы РФ от "Единой России" Дмитрий Вяткин не захотел комментировать изданию "Настоящее время" свой закон о наказании за клевету в интернете и послал журналистку "в ж*пу".

Фрагмент видео появился на YouTube.

На записи слышно, как журналистка называет свое имя и спрашивает у Вяткина, может ли он ответить на вопросы. Депутат согласился.

"Мы сегодня обсуждаем закон о клевете. Хотели бы у вас комментарий взять", - сказала она.

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"Не надо никаких комментариев, идите в ж*пу", - сказал Вяткин.

Позже депутат написал в Facebook, что голос не его и начал все отрицать.

"С журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю. За эти дни почти все, кто хотел получить мои комментарии, их получили. Кто-то не дозвонился, с кем-то я не мог поговорить из-за занятости, но я постарался удовлетворить любопытство многих журналистов или тех, кто представлялся журналистом по телефону. Звоните, пишите как обычно. Хорошо, что номер моего мобильного знает пол страны", - добавил Вяткин.

Государственная Дума России приняла законопроект, который ужесточает наказание за распространение фейковой информации в интернете. Согласно обновленному закону, наказать могут за клевету в интернете и за "поношение чести и достоинства группы людей, индивидуально не определенных".