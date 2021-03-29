Новый автомат, способный стрелять из-за угла / No Pic Credit

У британского спецназа появился новый автомат, способный стрелять из-за угла. CornerShot позволит членам элитного отряда SAS вести огонь в городских условиях, не подвергаясь ответу врага.

Автоматы CornerShot используют также спецназ США и Израиля. Им приписывают спасение десятков жизней солдат от гибели или ранения. Об этом пишет Daily Star.

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CornerShot имеет пистолет, установленный в передней секции, из которой можно прицеливаться с помощью камеры и стрелять через стандартный спусковой механизм автомата. В армии назвали автомат фантастическим оборудованием, которое изменит правила игры.

"Возможность метко стрелять из-за угла во время уличных боев - святой Грааль городского боя. Это спасатель. Каждый раз, когда заходите за угол или пытаетесь открыть огонь из-за угла, подвергаетесь опасности. Многих британских солдат убили в Северной Ирландии и Афганистане, когда пытались занять огневую позицию на углу здания. Данное устройство все изменит. Одна из основных задач спецотряда SAS - поддерживать полицию в операциях в городе. Поэтому этот автомат будет широко использоваться", - говорит источник в армии.

Британский спецназ должен увеличить бюджет более чем на $553 млн. Большая часть денег будет направлена на закупку нового оборудования. SAS впервые узнала о новом автомате после того, как американские морские котики, подразделение, которое убило Усаму бин Ладена, использовали их против боевиков в Афганистане.