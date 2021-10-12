Автобус слетел в ущелье. Погибли не менее 28 человек

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По меньшей мере 28 человек погибли и 18 тяжело ранены в автокатастрофе на северо-западе Непала.

Пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. Причина аварии неясна. Скорее всего, у него отказали тормоза. Об этом пишет ВВС.

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Аварии в Непале не редкость и обычно вызваны плохими дорогами или плохим техническим обслуживанием транспортных средств. Полиция сообщила, что к месту происшествия отправили спасательные команды, а раненых доставили в ближайшую больницу. Они добавили, что многие пассажиры, возможно, ехали домой после празднования Дашайна - крупного религиозного праздника в Непале и в Индии.

В Боливии 7 сентября пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 200 м. Погиб 21 человек. 10 пассажиров госпитализированы. Авария произошла в Андах.