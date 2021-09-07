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Автобус сорвался в пропасть: погибли 21 человек

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Автобус сорвался в пропасть: погибли 21 человек
В Боливии автобус упал в пропасть. Фото: Reuters

В Боливии пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 200 м. Погиб 21 человек.

О трагедии сообщило издание NRC.

Среди жертв есть трое несовершеннолетних. 10 пассажиров госпитализированы.

Авария произошла в Андах. Причины трагедии пока неизвестны.

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Автобус двигался по маршруту Морочато - Кияколо, отмечают в полиции. И рухнул в ущелье с высоты 200 м.

В Боливии часто случаются подобные автокатастрофы из-за крутых поворотов на дорогах.

5 сентября, в воскресенье, в Китае со скалы в пропасть упал пикап с 14 пассажирами. До прибытия спасателей погибли 11 человек. Еще один человек скончался после госпитализации. Двое выжили. Их доставили в больницу с травмами, которые не представляют опасности для жизни.

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