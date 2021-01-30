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суббота, 30 января 2021 05:10

Австриец отблагодарил 2 млн евро за спасение своей семьи от нацистов

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Австриец отблагодарил 2 млн евро за спасение своей семьи от нацистов
В селе Ле Шамбон-сюр-Линьон проживает большая протестантская община.

Гражданин Австрии Эрик Швам завещал 2 миллиона евро французской деревне Ле Шамбон-сюр-Линьйон. Жители этого села прятали мужчину и его семью от нацистов в годы Второй мировой войны.

Швам умер в прошлом месяце в возрасте 90 лет, сообщает France 3.

"Это большая сумма для села", - сказал мэр Жан-Мишель Эйро.

Он отказался указать сумму, поскольку завещание все еще согласовывалось. Однако, его предшественник сообщил, что это около 2 миллионов евро.

Село Ле Шамбон-сюр-Линьон расположено на удаленном горном плато на юго-востоке Франции. Там исторически проживает большая протестантская община, которая предлагает убежище тем, кто в этом нуждается.

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Швам и его семья бежали во Францию ​​в 1943 году и их прятали в местной школе во время войны. Семья оставались там до 1950 года.

Позже он изучал фармакологию и женился на местной католичке. Эйро сказал, что Швам попросил использовать деньги на образовательные и молодежные инициативы, в частности на стипендии.

Около 2500 евреев были приняты и скрыты во время войны деревней Ле Шамбон-сюр-Линьон, жители которого были отмечены как "Праведники народов мира" израильским мемориальным центром Холокоста.

На протяжении веков село принимало многих людей, спасавшихся от религиозных или политических преследований. Это священники, которые вынуждены были прятаться во время Французской революции, испанские республиканцы во время гражданской войны 1930-х годов, а в последнее время - мигранты и беженцы с Ближнего Востока и стран Африки.

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Дата
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