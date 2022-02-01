Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни

На северо-западе Австралии выпало наибольшее за последние 120 лет количество осадков.

Из-за ливней полностью затопило ряд городов, шоссе и железную дорогу, сообщает 9 news. Синоптики прогнозируют продолжение дождей и до 100 мм осадков в следующие несколько дней.

"За двое суток в аэропорту Брум выпало больше осадков, чем за весь 2021 год: 563 миллиметра. Возможные разрушительные порывы ветра с порывами до 100 километров в час, которые могут нанести ущерб домам и имуществу, в основном во время грозы", - говорится в заявлении Бюро метеорологии Австралии.

Фото: Reuters

По прогнозам, в среду осадки переместятся вглубь страны.

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В Южной Африке в результате наводнения, спровоцированного тропическим штормом Ana, погибли по меньшей мере 70 человек. Сильные дожди и грозы накрыли ряд регионов уже после шторма.