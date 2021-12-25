Авиаперевозчики по всему миру отменили более 4,5 тыс. рейсов

Авиаперевозчики по всему миру отменяют рейсы из-за коронавируса. Фото: mind.ua

Авиакомпании по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за роста заболеваемости Covid-19.

Авиаперевозчики отменили как минимум 2401 рейса в пятницу, 1779 рейсов в субботу и еще 402 рейса, запланированных на воскресенье. Об этом свидетельствуют данные отслеживания рейсов FlightAware.com.

Кроме того, около 10 тысяч рейсов было отложено.

Более четверти всех отмененных рейсов пришлось на США. Среди первых американских перевозчиков, сообщивших о волне отмены рейсов в праздничные выходные, были United Airlines и Delta Air Lines. В последние дни в Соединенных Штатах резко возросло количество случаев заражения COVID-19 из-за высокопереносимого штамма Омикрон, который был впервые обнаружен в ноябре и теперь составляет почти три четверти случаев в США.

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