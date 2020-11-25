Авиакомпании вводят коронавирусние пропуска: как это будет работать

В проект участвуют две американские компании United Airlines и JetBlue Airways, немецкая Lufthansa, британская Virgin Atlantic и швейцарская SWISS. Фото: pixabay

Международные электронные пропуска для пассажиров с декабря начнут использовать пять крупных мировых авиакомпаний

Пропуска будут указывать на отсутствие коронавируса, пишет Financial Times.

Таким образом авиакомпании рассчитывают, что это позволит выйти из коллапса, который возник из-за пандемии.

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В проект участвуют две американские компании United Airlines и JetBlue Airways, немецкая Lufthansa, британская Virgin Atlantic и швейцарская SWISS.

Пропуска будут работать таким образом, что после прохождения тестирования на коронавирус, его электронный сертификат скачиваться в приложении на смартфоне с QR-кодом. Затем результат теста смогут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничных служб.

От будущих международных путешественников австралийский национальный перевозчик Qantas, возможно, потребует доказательств вакцинации от коронавируса. Справка о прививках от коронавируса может стать обязательной для всех, кто хочет путешествовать этими авиалиниями, рассказал генеральный директор авиакомпании Алан Джойс.