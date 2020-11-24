Авиакомпании могут требовать у пассажиров вакцинироваться

Qantas является первой авиакомпанией, которая указала, что вакцинация от Covid-19 может быть обязательным перед поездкой. Фото: pixabay

От будущих международных путешественников австралийский национальный перевозчик Qantas, возможно, потребует доказательств вакцинации от коронавируса.

Справка о прививках от коронавируса может стать обязательной для всех, кто хочет путешествовать этими авиалиниями, рассказал генеральный директор авиакомпании Алан Джойс, передает CNN.

Он утверждает, что этот шаг будет "необходимостью", когда вакцины от коронавируса станут доступными.

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"Мы рассматриваем изменения в наших правилах обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - сказал руководитель авиакомпании.

Qantas является первой авиакомпанией, которая указала, что вакцинация от Covid-19 может быть обязательной перед поездкой. Впрочем, другие вскоре могут взять с нее пример.

"Думаю, что это будет общее требование, судя по моим беседам с коллегами из разных стран", - добавил он.

На этом этапе еще не ясно, станет ли вакцинация для путешествий международным стандартом.

В начале 2021 года может начаться массовое использование вакцины от компании Pfizer. После 3-й фазы клинических испытаний должны пройти 1-2 месяца, сказал иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Україна 24".