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пятница, 07 августа 2020 21:35

Авиакатастрофа в Индии: сообщили количество погибших

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Авиакатастрофа в Индии: сообщили количество погибших
В катастрофе погибли по меньшей мере 16 человек. Фото: Reuters

В результате аварии самолета в индийском южном штате Керала меньшей мере 16 человек погибли.

Пострадали более 120 человек. Об этом сообщает BBC.

"Продолжаются спасательные работы на месте происшествия есть аварийные службы ", - говорится в сообщении.

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Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что ему "болит авария самолета".

"По меньшей мере 16 человек погибли в катастрофе", - сообщил член парламента Рагхаван, депутат из Каликута.

По данным авиакомпании, на борту самолета IX-1344, когда он разбился, находились 184 пассажира. 10 из них - дети, 7 - члены экипажа, двое из которых - пилоты.

Пассажирский авиалайнер индийской авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту индийского города Кожикоде (штат Керала).

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