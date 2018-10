Авария "Союза-ФГ": сообщили состояние космонавтов

Состояние космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга с космической ракеты "Союз-ФГ" "не вполне хорошее".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Овчинину госпитализация не нужна. Он уже вечером будет с семьей. А Хейга повезут самолетом в США, сообщает Интерфакс.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщал, что космонавтов отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем в "Звездный городок".

Косомнавты подверглись перегрузкам в 6 g при падении, сообщали ранее. Это не пиковые показатели - во время тренировок они достигают 10-12 g (на Земле на уровне моря тело человека испытывает перегрузки в 1 g, а в состоянии невесомости - в 0 g. - Gazeta.ua).

Глава NASA Джим Брайдстайн заявил, что состояние обоих участников экспедиции хороший.

.@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I'm grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF