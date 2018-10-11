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четверг, 11 октября 2018 13:57

Авария "Союза-ФГ": сообщили состояние космонавтов

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Состояние космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга с космической ракеты "Союз-ФГ" "не вполне хорошее".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Овчинину госпитализация не нужна. Он уже вечером будет с семьей. А Хейга повезут самолетом в США, сообщает Интерфакс.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщал, что космонавтов отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем в "Звездный городок".

  Русский Овчинин (слева) уже бывал в космосе. А для американца Хейга это был первый полет
Русский Овчинин (слева) уже бывал в космосе. А для американца Хейга это был первый полет

Косомнавты подверглись перегрузкам в 6 g при падении, сообщали ранее. Это не пиковые показатели - во время тренировок они достигают 10-12 g (на Земле на уровне моря тело человека испытывает перегрузки в 1 g, а в состоянии невесомости - в 0 g. - Gazeta.ua).

Глава NASA Джим Брайдстайн заявил, что состояние обоих участников экспедиции хороший.

"Экипаж загрузили на Ми-8 Центрального военного округа. Космонавтов направляют в город Жезказган (рядом с ним упала спасательная капсула. -Gazeta.ua) на медосмотр. Других решений о передислокации пока нет", — передает "Интерфакс" заявление пресслужбы военных, которые берут участие в спасательной операции.

"Звездный городок" - поселение закрытого типа, ранее военное. Находится в 25 км от Москвы. Здесь расположены центр подготовки космонавтов и жилой массив.

Авария ракеты "Союз-ФГ" произошла 11 октября около 11:55. Она должна была доставить космонавтов на МКС. После отделения боковых блоков первой ступени выключились двигатели второй ступени.

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Дата
11
октября

Это было трудно - космонавты побили рекорд

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