Аварийная посадка самолета Ryanair: десятки потерпевших

Пассажиры, летевшие из Ирландии в Хорватию, приземлились в Германии

Рейсы авиакомпании Ryanair из Дублина в хорватский Задар совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан.

С висоты 9 тыс. метров приземлился за 5 минут.

"Возникли технические проблемы и давление в салоне упал, поэтому пилот решил посадить самолет в Хани", - сообщили в немецкой полиции.

"Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа", - написала одна из пассажирок в Twitter.

Около 30 пассажиров самолета доставили в местные больницы за головной боли и боли в ушах.

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Авиакомпания организовуала для пассажиров другой самолет, который должен был вылететь в Хорватию утром.

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