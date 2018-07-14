В кукурузе нашли разбитый самолет, есть погибшие

В селе Николаевка Роменского района Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет "X-32 Бекас".

Это произошло вчера во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий, сообщает пресс-служба ГСЧС. В результате погиб пилот.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыли следователи областного управления милиции. Предварительно установлено, что самолет обрабатывал поля кукурузы.

Открыли уголовное производство. Устанавливают причины падения.

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В Броварском районе Киевской области частный полет на самолете ZLIN-142 закончился аварийным приземлением с переворачиванием и травмами пассажира.

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Во время полета, когда пилот взял курс на аэроклуб, на высоте 300 метров "отказал двигатель" и самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле в 7 км от аэроклуба.