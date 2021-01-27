AstraZeneca уменьшила объемы поставки вакцин: на компанию подают в суд

С изобретателем вакцины хотят судтися. Фото: Reuters

Европейский Союз усилил давление на британо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca за промедление с поставками вакцин в страны ЕС.

Государства Евросоюза должны подумать о привлечении компании в суд за нарушение договора, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, передают DW и Reuters.

"Эта возможность привлечение компании в суд должна быть рассмотрена и должна быть скоординирована странами ЕС", - приводит слова Ринкевичса агентство Reuters.

В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, которые подписали контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 "и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины". Фон дер Ляйен также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В чем опасность слабых вакцин - ученые предупреждают

22 января AstraZeneca неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей не способна до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. По словам высокопоставленного представителя Брюсселя, компания в первом квартале может обеспечить поставки не более 31 млн доз - на 60 процентов меньше, чем планировалось.