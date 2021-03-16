AstraZeneca: "родина" вакцины приостановила использование препарата

Швеция, "родина" вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, приостановила использование препарата до прояснения ситуации с побочными эффектами.
Об этом сообщило шведское Агентство здравоохранения.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно провести более тщательное исследование возможных побочных эффектов. Прежде всего изучаются случаи тромбоза у вакцинированных людей.
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"Важно остановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не узнает, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией", - прокомментировал государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.
Сообщается, что уже использовано около 17 млн доз препарата.
Великобритания не будет прекращать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. От вакцины отказался ряд стран из-за сообщения о появлении тромбов у пациентов после прививки.
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