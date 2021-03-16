AstraZeneca: премьер Джонсон прокомментировал образования тромбоза после прививки

Премьер Великобритании Борис Джонсон заверил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca вполне безопасна для здоровья. Фото: dw.com

Великобритания не будет прекращать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. От вакцины отказался ряд стран из-за сообщения о создании тромбов у пациентов после прививки.

В Великобритании препарат считают безопасным, сообщил премьер Борис Джонсон, пишет Reuters.

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По его словам, британский регулирующий орган по лекарствам подтвердил безопасность и эффективность вакцины AsrtaZeneca.

"Наш MHRA - один из самых жестких и самых опытных регулирующих органов в мире. Они вообще не видят причин прекращать программу вакцинации. Мы уверены в программе, и приятно видеть, что она разворачивается с такой скоростью во всей Британии", - заявил Джонсон .

Премьер заверил, что вакцинация препаратом безопасна и не вредит здоровью.

Германия приняла решение приостановить использование вакцины компании AstraZeneca.