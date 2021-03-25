AstraZeneca подтвердила эффективность своей Covid-вакцины

Если речь о тяжелом течении болезни, то препарат продемонстрировал 100% эффективности. Фото: pixabay.com

Компания AstraZeneca подтвердила эффективность своей вакцины против Covid-19 на уровне 76%.

Во время последней проверки учитывались результаты последних исследований, в том числе проведенных в США, говорится в официальном сообщении компании.

"Положительные результаты, которые показали высокий уровень первичного анализа испытания заключительной фазы AZD1222 в США, подтвердили эффективность вакцины, которая соответствует предварительно определенному промежуточном анализа, оглашенном в понедельник, 22 марта", - говорится в сообщении.

Вакцина AstraZeneca от коронавирусной болезни эффективна против симптомов инфекции на 76%. Если речь о тяжелом течении болезни, то препарат продемонстрировал 100% эффективности. Для людей старше 65 лет эффективность вакцины составляет 85%.

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Независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований США 23 марта попросил компанию по изготовлению вакцин от коронавируса AstraZeneca снова провести исследование эффективности препарата против Covid-19. Компания утверждала, что ее вакцина оказалась на 79% эффективной в противодействии симптомам коронавируса. Вакцина AstraZeneca, произведенная в Индии под торговым наименованием Covishield, – на настоящее время единственная, которую используют в Украине.