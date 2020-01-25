Ящики с наркотиками прибило к яхте

В ящиках было 500 кг гашиша. Фото: majandus24.postimees.ee

Туристы на яхте обнаружили в море коробки с наркотиками.

Они наблюдали за дельфинами у Тенерифе в Атлантическом океане, сообщает Postimees.

Ящики с номерными обозначениями прибило к яхте волнами океана.

В коробках было около 500 кг гашиша.

Капитан яхты Кристо Кееп связался с местной полицией. Когда яхта прибыла в порт Сан-Мигеля, правоохранители допросили пассажиров и капитана.

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Сейчас информация о месте нахождения наркотиков отсутствует.

Торговое судно ELG задержали налоговики в Испании. На борту был украинский экипаж и 10 т гашиша. Об этом сообщает пресс-служба налоговой службы Испании.