Армия США не будет спешить покинуть Афганистан. Имеют задание

Армия США задержится в Афганистане. Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден подтвердил, что Американские военные могут остаться в Афганистане после завершения своей миссии 31 августа. Это подтвердил президент США Джо Байден.

В частности военные могут задержаться в стране могут из-за задержки эвакуации желающих покинуть захваченный талибами Афганистан, передает ABC.

"Мы постараемся сделать все до 31 августа. Иначе определим это по времени того, кто уже ушел. Если останутся американские военные, мы останемся, чтобы вывести их всех", - сказал Байден.

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Ранее законодатели потребовали продолжить крайние сроки окончательного вывода войск. По словам Байдена, "Талибан" сотрудничает, помогая вывести американцев из страны, но есть проблемы с эвакуацией афганских граждан, поддерживающих США.

После захвата талибами власти в Афганистане рейтинг президента США Джо Байдена упал до 46%. Показатель одобрения деятельности Байдена достиг самого низкого уровня с начала его президентства. Кроме того, 75% американцев поддерживают командирование дополнительных военных в Афганистан для охраны ключевых пунктов до тех пор, пока процесс вывода военных США из страны не завершится. Примерно столько же поддерживают эвакуацию афганцев, помогавшим военным США.