Захват талибами власти в Афганистане обрушил рейтинг Байдена

Половина американцев хочет отправить войска обратно в Афганистан. Фото: Reuters

После захвата талибами власти в Афганистане рейтинг президента США Джо Байдена упал до 46%.

Показатель одобрения деятельности Байдена достиг самого низкого уровня с начала его президентства. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Reuters.

Кроме того, 75% американцев поддерживают командирование дополнительных военных в Афганистан для охраны ключевых пунктов до тех пор, пока процесс вывода военных США из страны не завершится. Примерно столько же поддерживают эвакуацию афганцев, помогавшим военным США.

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68% опрошенных согласились с тем, что война закончится плохо, независимо от того, когда США оттуда уйдут.

61% американцев хотели бы, чтобы США завершили вывод войск в указанный срок.

51% считает, что американские войска должны остаться в Афганистане еще на год, а 50% хотели бы отправить военных США назад для продолжения борьбы с "Талибаном".

Лидеры исламистского движения "Талибан", которые 15 августа захватили власть в Афганистане, пригласили в страну террористов из "Аль-Каиды". Талибы предложили террористам свои территории, чтобы создать в Афганистане "колыбель джихада".