Археологи нашли могилу соратника Наполеона

 
Ексклюзивы
1/5
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 369
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 504
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 315
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1305
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 459
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1287
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3051
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 576
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
5
6
7
7
5
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
Видео
Все видео
Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки
Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки
Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина
Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина
В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие
В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие
Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"
Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 459
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2151
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 666
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1899
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 927
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 23:13

Археологи нашли могилу соратника Наполеона

  Комментировать
Археологи нашли могилу соратника Наполеона
В России нашли могилу генерала Гюдена. Фото: politeka.net

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске, РФ археологи наткнулись на гроб.

По предположению ученых, кости принадлежат соратнику императора французов Наполеона Бонапарта - генералу Гюдену. Он умер в Смоленске во время боя у Валутиной горы в результате серьезного ранения 19 августа 1812. сообщает Politeka.

У скелета нет левой ноги, а правая сильно повреждена. Генерал получил серьезную травму обеих ног. Поэтому ученые уверены, что это кости именно Гюдена. Подтвердить эту версию поможет ДНК-экспертиза.

Прямой потомок погибшего согласился приехать в Москву, чтобы у него взяли генетические образцы.

Тело сначала находилось в деревянном гробу, от которого сохранились стены и гвозди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наполеона объявили императором крошечного острова

После подтверждения родственных связей, останки Гюдена отправят во Францию, где перезахоронят.

Это первый найденный наполеоновский генерал.

Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер был другом Наполеона Бонапарта и учился с ним в военной школе.

Британские историки установили, что французский император Наполеон Бонапарт проиграл битву при Ватерлоо 1815-го из-за извержения вулкана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Археологи нашли могилу соратника Наполеона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 39028
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 34575
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 3 Просмотров: 27246
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 18188
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 16281
Мир
На Марсе сфотографировали неизвестный объект
На Марсе сфотографировали неизвестный объект Просмотров: 1629
В Венесуэле появились собственные российские "ихтамнеты"
В Венесуэле появились собственные российские "ихтамнеты" Просмотров: 630
Пилоты перепутали координаты и устроили авиашоу на сельском празднике
Пилоты перепутали координаты и устроили авиашоу на сельском празднике Просмотров: 1890
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
5
 Просмотров: 2520
Бешеный российский депутат оскорбил Украину и Грузию
Бешеный российский депутат оскорбил Украину и Грузию 2 Просмотров: 1854
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
12
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
8
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
Голосов: 672
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua