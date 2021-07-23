Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Вид на Мачу-Пикчу - самое важное туристическое направление Перу / Getty Images

24 июля 1911 года американский археолог Хирам Бингхэм впервые увидел руины Мачу-Пикчу - древнего поселения инков в Перу, которое сейчас является одним из самых популярных туристических направлений в мире.

Спрятанный в скалистой сельской местности к северо-западу от столицы империи инков, города Куско, Мачу-Пикчу, как полагают, был летним убежищем для лидеров инков. Их цивилизация была практически полностью уничтожена испанскими захватчиками в XVI веке. Спустя сотни лет о его существовании знали только крестьяне, проживающие в этом районе.

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Построенный город, скорее всего, в XV веке, и назван в честь горы Мачу-Пикчу. Он является чудом инженерной мысли инков. В цитадели, находящейся на высоте 400 м над каньоном реки Урубамба, располагались политические, религиозные и военные объекты. Застроенная площадь составляет 530 м в длину и 200 м в ширину и включает не менее 172 ограждений. Комплекс четко разделен на две большие зоны: сельскохозяйственную и городскую, разделенные стеной, рвом и лестницей, между высокими пиками Мачу-Пикчу (старая гора) и Уайна-Пикчу (новая гора).

Летом 1911 года Бингхэм прибыл в тот район с небольшой группой исследователей в поисках знаменитых "затерянных" городов инков. Путешествуя пешком и на муле, он и его команда направились из Куско в долину Урубамба, где местный фермер рассказал о руинах, расположенных на вершине близлежащей горы. Фермер назвал гору Мачу-Пикчу, что на родном языке кечуа означало "Старая гора".

На следующий день, 24 июля, после тяжелого подъема на горный хребет в холодную и моросящую погоду археолог встретил небольшую группу крестьян, которые показали ему остаток пути. Под руководством 11-летнего мальчика Бингхэм впервые увидел сложную сеть каменных террас, обозначающих вход в Мачу-Пикчу.

Взволнованный Бингхэм распространил информацию о своем открытии в бестселлере, чем послал орды нетерпеливых туристов, стекающихся в Перу, чтобы следовать по его стопам по тропе инков.

Сегодня более 300 тыс человек проходят через Мачу-Пикчу каждый год, преодолевая препятствия, чтобы увидеть закат над высокими каменными памятниками и полюбоваться таинственным великолепием одного из самых известных в мире рукотворных чудес.

Территория вокруг города в 1981 году была провозглашена историческим заповедником, который в 1983 году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году Мачу-Пикчу удостоен звания Нового чуда света.