Арестовали владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Прокуратура Грузии объявила обвинения владельцу квартиры, в которой скрывался бывший президент страны Михеил Саакашвили.
За сокрытие преступлений мужчину могут посадить на четыре года, сообщили в пресс-служба Офиса прокурора Грузии.
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Как сообщили в ведомстве, обвиняемому было известно о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Однако 30 сентября он предоставил ему свою квартиру в Тбилиси.
Мужчину задержали в тот же день, что и Саакашвили - 1 октября.
Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.
Впоследствии стало известно, что его арестовали поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.
После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.
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