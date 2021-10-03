Арестовали владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Фото: REUTERS

Прокуратура Грузии объявила обвинения владельцу квартиры, в которой скрывался бывший президент страны Михеил Саакашвили.

За сокрытие преступлений мужчину могут посадить на четыре года, сообщили в пресс-служба Офиса прокурора Грузии.

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Как сообщили в ведомстве, обвиняемому было известно о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Однако 30 сентября он предоставил ему свою квартиру в Тбилиси.

Мужчину задержали в тот же день, что и Саакашвили - 1 октября.

Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста. Впоследствии стало известно, что его арестовали поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.