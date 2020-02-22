Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Эль Чапо сидит в тюрьме США ФОТО: ABC News

Наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Эль Чапо, "Коротышка", арестовали 22 февраля 2014-го. Его называли самым разыскиваемым наркобароном мира.

Эль Чапо задержали в Мазатлане ​​в мексиканском щтати Синалоа в ходе совместной операции с американскими правоохранителями. На него охотились с 2001-го. Тогда Гусман бежал из тюрьмы, где должен был отсидеть 20 лет.

В Мексике о "Коротышке" составляли героические баллады. Наркоторговлю романтизировали. В американских крупных городах, где картель Эль Чапо "Синалоа" был крупнейшим поставщиком наркотиков, его считали главным врагом.

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Гусман родился в бедной семье в 1950-х. Окончил три класса. В наркокартель попал юношей. В 1980-х сам занимается перевозкой наркотиков. Приобретает все большее влияние. В 1993-м конкуренты пытаются его убить в мексиканском аэропорту. Но погибает католический кардинал еще с шестью людьми. Мужчину спутали с "Коротышкой".

Вскоре Эль Чапо арестовывают в Гватемале и передают Мексике. Там осуждают к 20 годам в тюрьме за торговлю наркотиками, взяточничество и организацию преступной группировки.

Гусмана перевозят в тюрьму с высоким уровнем охраны в Халиско. Он подкупает персонал и продолжает руководить картелем. В январе 2001-го убегает. По одной из версий, его вывезли в коляске с грязным бельем. По второй, просто выпустили.

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Эль Чапо скрывается в горах Синалоа. Использует подкуп, угрозы, жестокие расправы и сеть информаторов, чтобы его не поймали. Время от времени обедает в дорогих ресторанах. Перед тем отсылает туда своих вооруженных охранников. Те собирают у посетителей телефоны и следят, чтобы никто никуда не уходил. Затем "Коротышка" за всех платит.

"Синалоа" становится крупнейшим поставщиком наркотиков в США. Кроме того, возят кокаин в 50 стран мира. За информацию о Эль Чапо ФБР предлагает $5 млн.

20 февраля один из агентов отследил сигнал с телефона Blackberry охранника "Коротышки" на курорте Мазатлан. Мексиканские морские пехотинцы вместе с американскими агентами отследили сигнал к дому. Утром 22-го пехотинцы начали штурм здания. Охранники Эль Чапо сдались. Внутри были Гусман с женой и дочерьми-близнецами. Агенты также нашли повара и няню. Эль Чапо сначала закрылся в ванной, но потом сдался.

11 июля 2015-го Эль Чапо снова убегает по подземному туннелю с тюремного душа. Это единственное помещение, где не было камер. Спустился вниз и исчез. Его начали искать через 25 минут. За это время успел добраться до строительной площадки в 2 км.

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Эль Чапо снова поймали через полгода. Передали в США. Там признали виновным по 17 пунктам обвинения. В прошлом году осудили пожизненно.

Полицейским удалось выследить наркобарона после интервью с американским актером Шоном Пенном. Мужчины встретились в джунглях в октябре. Их электроннуя переписку перехватили военные.

Хоакин Гусман - лидер картеля "Синалоа". Его члены используют сложные туннели для транспортировки наркотиков. По ним из Мексики в США попадают около 25% всех наркотиков.