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понедельник, 12 июля 2021 16:11

Арестовали предполагаемого заказчика убийства президента

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Арестовали предполагаемого заказчика убийства президента
Президент Гаити Жовезель Мойзе / Getty Images

Глава национальной полиции Гаити объявил, что офицеры арестовали гаитянина, обвиненного в том, что он прилетел в страну на частном самолете и работал с предполагаемыми киллерами, стоящими за убийством президента Жовенеля Мойза.

Начальник полиции Леон Шарль идентифицировал подозреваемого как Кристиана Эммануэля Санона, не предоставив никакой личной информации о нем. Об этом пишет АР.

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Чарльз сказал, что офицеры нашли в его доме несколько предметов, в том числе шляпу с логотипом "Управления по борьбе с наркотиками США", 20 коробок с патронами, детали оружия, четыре автомобильных номера, номера из Доминиканской республики, две машины.

В среду, 7 июля, бандиты напали на частный дом Мойза. В результате был убит президент и серьезно ранена его жена Мартин, которая доставлена в Майами, США. Она до сих пор в больнице.

В убийстве президента подозреваются 26 колумбийцев. 18 из них арестованы. А также трое гаитян. Он сказал, что пятеро подозреваемых все еще на свободе и, по крайней мере трое, убиты.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф сейчас возглавляет Гаити. Страна с населением 11 млн человек имеет только 10 избранных должностных лиц после того, как не состоялись парламентские выборы в прошлом году. В результате Мойзе правил декретом более года до смерти.

Нападавшие пытали президента Мойза перед убийством. Они пришли в его резиденцию, пытали и убили.

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