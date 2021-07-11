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воскресенье, 11 июля 2021 14:57

Президента пытали перед убийством

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Президента пытали перед убийством
Глава правительства прокомментировал убийство Моиза. Фото: Reuters

Нападавшие пытали президента Гаити Жовенеля Моиза перед убийством.

"Наемники пришли к резиденции президента, они пытали и убили его", - сказал в интервью ABC News исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.

Вдова президента Мартин Моиз сделала первое заявление после убийства. Она сказала, что мужа убили наемники, чтобы не допустить реализации его проектов.

"Очень быстро наемники ворвались в дом и обстреляли моего мужа. У этого поступка нет названия, поскольку нужно быть преступником без каких-либо ограничений, чтобы убить такого президента, как Жовенель Моиз", - сказала вдова президента.

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17 подозреваемых арестовали в связи с убийством. Среди них двое граждан США.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его жена была доставлена ​​в больницу с огнестрельными ранениями.

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