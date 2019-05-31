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пятница, 31 мая 2019 10:03

Арестовали капитана-украинца прогулочного катера в Будапеште

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Арестовали капитана-украинца прогулочного катера в Будапеште
Уголовное расследование проводят по статье халатность во время движения на воде, что привело к массовым жертв.Фото: img.tsn.ua

Капитана круизного теплохода, который столкнулся с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, арестовала венгерская полиция.

В результате аварии погибли минимум 7 человек, сообщает ВВС.

64-летнего украинца Юрия С. из Одессы, который был капитаном речного теплохода Viking Sygin, задержали в качестве подозреваемого.

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Уголовное расследование проводят по статье халатность во время движения на воде, что привело к массовым жертвам.

Венгерская полиция сообщила, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

Катер "Русалка", затонувший 29 мая в Будапеште, был построен 70 лет назад в Херсоне. Это моторное пассажирское судно проекта 544 ("Москвич"), построенное в 1949-м Херсонской судостроительной компанией.

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