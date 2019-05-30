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четверг, 30 мая 2019 13:55

Смертельная авария катера в Будапеште: нашли привязку к Украине

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Автор: unian.ua
  Катер "Русалка", затонувший 29 мая в Будапеште был построен 70 лет назад в Херсоне
Катер "Русалка", затонувший 29 мая в Будапеште был построен 70 лет назад в Херсоне

Катер "Русалка", затонувший 29 мая в Будапеште был построен 70 лет назад в Херсоне.

"Это было моторное пассажирское судно проекта 544 (" Москвич "), построенное в 1949 году Херсонской судостроительной компанией", - сообщает hvg.hu.

Длина катера составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Катер приводился в движение 150-сильным двигателем, а на палубе могло разместиться до 150 человек.

Сначала в 1992 году катер стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Будапеште перевернулся катер с туристами: семь человек погибли, 16 пропали без вести

В результате аварии семь человек погибли, ведутся поиски еще 21 туриста.

Венгерская полиция сообщила, что капитаном речного теплохода "Viking Sygin", который столкнулся с прогулочным теплоходом "Русалка", был гражданин Украины.

Правоохранители возбудили уголовное дело, но пока никаких обвинений никому не предъявляли.

На Азовском море экипажи малых бронированных артиллерийских катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели учения по маневрированию.

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