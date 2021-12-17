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пятница, 17 декабря 2021 10:47

Арестовали инженера, который хотел работать на Россию

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Арестовали инженера, который хотел работать на Россию
Мужчина сливал информацию об истребителях. Фото: Pexels

В США инженера 63-летнего Джона Мюррея Роу-младшего арестовали за шпионаж в пользу России.

Он работал на предприятии, которое выполняло оборонные заказы, передает АР.

Инженера из Южной Дакоты после этого уволили с работы за нарушение безопасности. После этого ФСБ начала расследование. Мужчина работал почти 40 лет инженером-испытателем для оборонных подрядчиков. У него были допуски к системе безопасности.

На Роу обратили внимание после того, как спросил коллег, может ли одновременно иметь американский и российский допуски к секретной информации.

Американец переписывался по электронной почте с тайным сотрудником ФБР, который притворялся российским агентом. Роу передал технические подробности об американских военных истребителях. Говорил о заинтересованности в переезде в Россию и предоставлении информации ее правительству.

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ФБР проводило расследование восемь месяцев. Роу арестовали в среду вечером в Лиде в Южной Дакоте. Ему грозит пожизненное заключение.

В США осудили бывшего "зеленого берета" Питера Деббинса. 15 лет он шпионил в пользу России. Адвокаты настаивали на пяти годах, аргументируя это тем, что Деббинс нанес минимальный ущерб и что российские агенты шантажировали его.

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