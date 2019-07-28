Арестовали эксминистра обороны

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
1 Просмотров: 1935
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 459
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 612
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4293
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5554
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 945
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3501
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1891
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1935
Фото
Все фото
5
5
5
7
3
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Как в Москве проходят протесты - фото и видео
Как в Москве проходят протесты - фото и видео
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
Видео
Все видео
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4293
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 954
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2529
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1170
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
27 июля 2019
Просмотров: 441
Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
воскресенье, 28 июля 2019 09:28

Арестовали эксминистра обороны

  Комментировать
Арестовали эксминистра обороны
В Грузии арестовали эксминистра обороны Окруашвили Фото: 1tv.ge1tv.ge

В Тбилиси арестовали эксминистра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Его подозревают в организации и участии в несогласованных массовых акциях в Тбилиси 20-21 июня. В частности, приписывают участие в государственном перевороте.

О задержании и аресте эксминистра ходатайствовала Генеральная прокуратура Грузии. Суд поддержал ее и отклонил просьбу защитника об освобождении задержанного под залог, сообщает Укринформ.

Окруашвили возглавлял министерство обороны Грузии в 2004 - 2006-х. В годы президентства Михаила Саакашвили он возглавлял МВД и Министерство экономического развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, где был Путин, когда в Москве били протестующих

Массовые протесты в Грузии начались после того, как в кресле спикера председателя парламента оказался российский депутат Сергей Гаврилов. В ходе разгона митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия уволен со своей должности.

Увольнение произошло сразу же после того, как владельцем телеканала вновь стал бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию. Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до отставки заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда идти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арестовали эксминистра обороны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В России приняли документ в отношении украинских земель

На философском факультете начали готовить математиков

Самое читаемое
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 36323
&quot;Народ, который хочет кушать&quot; - показали фото одесского пляжа в 1933-м
"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
12
 1 Просмотров: 30971
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 Просмотров: 30517
В Румынии приняли антиукраинской закон
В Румынии приняли антиукраинской закон
 Просмотров: 17649
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 17082
Мир
Стало известно, где был Путин, когда в Москве били протестующих
Стало известно, где был Путин, когда в Москве били протестующих Просмотров: 1350
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
5
 Просмотров: 450
Экокатастрофа: Площадь горения лесов в Сибири равна площади Бельгии
Экокатастрофа: Площадь горения лесов в Сибири равна площади Бельгии Просмотров: 1008
Силовой беспредел: в Москве более 1000 задержанных
Силовой беспредел: в Москве более 1000 задержанных Просмотров: 945
Туристы убили полицейского
Туристы убили полицейского Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
7
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
7
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
4
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
3
Братья Кличко подали в суд на "1+1"
Голосов: 2466
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua