В Грузии арестовали эксминистра обороны Окруашвили Фото: 1tv.ge1tv.ge

В Тбилиси арестовали эксминистра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Его подозревают в организации и участии в несогласованных массовых акциях в Тбилиси 20-21 июня. В частности, приписывают участие в государственном перевороте.

О задержании и аресте эксминистра ходатайствовала Генеральная прокуратура Грузии. Суд поддержал ее и отклонил просьбу защитника об освобождении задержанного под залог, сообщает Укринформ.

Окруашвили возглавлял министерство обороны Грузии в 2004 - 2006-х. В годы президентства Михаила Саакашвили он возглавлял МВД и Министерство экономического развития.

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Массовые протесты в Грузии начались после того, как в кресле спикера председателя парламента оказался российский депутат Сергей Гаврилов. В ходе разгона митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия уволен со своей должности. Увольнение произошло сразу же после того, как владельцем телеканала вновь стал бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию. Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии. Гварамия за несколько часов до отставки заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда идти.