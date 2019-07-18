Уволили гендиректора телеканала "Рустави-2", который пошел против Путина

Николоза Гварамия освободили от должности телеканала "Рустави-2". Фото: Радио Свобода

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия уволен со своей должности.

Увольнение произошло сразу же после того, как владельцем телеканала вновь стал бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию. Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до отставки заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда идти. После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин требовали закрыть телеканал.

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Телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля в эфире ведущий "Рустави 2" Георгий Габуния обратился к Владимиру Путину. Речь состояла преимущественно из нецензурных выражений. После этого под телеканалом собралась акция протеста - здание забросали яйцами и бутылками с водой. Телеканал извинился и приостановил трансляцию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила прозвучавшие в прямом эфире телеканала "Рустави 2" высказывания телеведущего Габунии. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал речь Габунии в адрес Путина "омерзительной провокацией".