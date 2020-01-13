Японский миллиардер ищет девушку

Японский миллиардер 44-летний Юсаку Маедзава ищет девушку для отношений и совместного полета к Луне. Фото - mz.abema.tv

Японский миллиардер 44-летний Юсаку Маедзава ищет девушку для отношений и совместного полета до Луны. Хочет побывать в таком особом месте вместе с кем-то особенным.

Для этого он запустил специальное шоу. В конкурсе могут принять участие одинокие женщины старше 20 лет, имеющие "яркие" личности, которые хотят в полной мере наслаждаться жизнью и хотят мира во всем мире. Они также должны быть заинтересованы в полетах в космос, говорится рекламе шоу.

Заявки на участие в мероприятии должны быть представлены до 17 января, а выбор должен быть сделан в конце января.

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"Окончательное решение о партнере" будет принято до конца марта, сообщается на сайте.

Маедзава станет первым космическим туристом, которого до Луны доставит компания Илона Маска SpaceX. Он станет также первым непрофессиональным астронавтом на орбите спутника Земли. Весь полет, как сообщала SpaceX, займет около недели.

Юсаку Маедзава еще в 2018-м году объявил, что в 2023 году отправится в путешествие вокруг Луны на ракете BFR. Хотя сама ракета сейчас еще только строится, Маедзава уже подписал контракт на полет. Интересно, что в огромном космическом корабле он выкупил все свободные места. Он собирается взять с собой в этот полет музыкантов, фотографов, режиссеров, художников, представителей других творческих профессий.