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Японские вооруженные силы получили инструкцию на случай встречи с НЛО

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Японские вооруженные силы получили инструкцию на случай встречи с НЛО
Япония подготовила инструкцию на случай встречи с НЛО. Фото: Reuters

Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые в том числе предписывают осуществить сбор информации об объекте в максимально возможном объеме.

Соответствующие указания были одобрены главой Минобороны Таро Коно и разосланы по ведомствам в письменном виде. Об этом сообщает Yomiuri.

Как отмечается, данные инструкции содержат требование к летчиков в кратчайшие сроки проинформировать командования о появлении неопознанного летающего объекта или беспилотника. В документе также закреплены требования провести анализ полученных данных и оценку возможной угрозы безопасности Японии. В частности, пилоты должны сделать фотографии или видео объекта.

В апреле министр дал распоряжение подготовить инструкции для Сил самообороны на случай встречи с НЛО. Тогда Коно уточнил, что он не верит в их существование.

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"В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где отражены" воздушные явления ", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадры, снятые экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Данные ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после этого Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов НЛО.

Ранее Пентагон официально опубликовал видео контактов с НЛО. ВМС США еще в сентябре прошлого года признали, что ролики с неизвестными объектами настоящие.

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