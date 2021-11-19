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пятница, 19 ноября 2021 08:59

Япония вооружается из-за угроз из Китая

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Япония вооружается из-за угроз из Китая
Японский министр обороны вместе с командиром немецкого фрегата "Байерн" в порту Токио, 5 ноября 2021 года / Getty Images

Япония планирует рекордные расходы на оборону в дополнительном бюджете, который будет объявлен сегодня вместе с пакетом стимулов для восстановления экономики страны после пандемии.

Таким образом, Япония и западные союзники, включая США, Великобританию и Австралию, реагируют на усиление милитаризации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет Reuters.

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Япония планирует выделить минимум $6,74 млрд на оборону в дополнительном бюджете, который войдет в пакет экономического стимулирования. Эта сумма включает расходы на ракеты и патрульные самолеты, а также на укрепление обороноспособности вблизи юго-западных островов.

Япония уже давно обязуется удерживать свои военные бюджеты в пределах 1% от ВВП, чтобы не произошло возрождения милитаризма, приведшего ее ко Второй мировой войне. Но из-за роста обеспокоенности действий китайской армии в спорном Восточно-Китайском море, правящая Либерально-демократическая партия включила в политическую программу цель – увеличить потратить на военную сферу до 2% ВВП или более. Это было обещанием партии перед выборами, состоявшимися 31 октября.

Министерство обороны Японии требует денег на японский истребитель-невидимку и ракеты, которые могут преодолевать более 1000 км. Также страна наращивает возможности кибер-, космической и электромагнитной войны.

7 ноября в Японии впервые за 15 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Министерство здравоохранения страны сообщило, что последний раз ни одной смерти за сутки не было 2 августа 2020 года.

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Дата
19
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