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воскресенье, 03 января 2021 04:50

Япония рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в стране

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Япония рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в стране
Правительство Японии рассмотрит вопрос о том, объявлять ли новое чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Фото: УНН

Правительство Японии рассмотрит вопрос о том, объявлять новый чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил в субботу профильный министр Ясутоши Нисимура в ответ на запрос губернаторов Токио и трех соседних префектур, в которых рост случаев заражения давит на медицинскую систему, передает Kyodo.

В апреле прошлого года центральное правительство страны объявило чрезвычайное положение, охватывал некоторые из 47 префектур страны, включая Токио и Осаку, прежде чем расширить его на всю страну. Чрезвычайное положение было полностью отменено в конце мая.

В Японии уже 238 012 случаев коронавируса, согласно данным Worldometer, свыше 3 тысячами за прошедшие сутки.

В Финляндии обнаружили побочную реакцию на вакцину от Covid-19. Главный врач Агентства по безопасности и развития в области фармацевтики Fimea Fimea Мая Кауконен подтвердила это.

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