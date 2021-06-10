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четверг, 10 июня 2021 10:15

Япония призвала облетать Беларусь и закрыла свое небо лукашенковским самолетам

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Япония призвала облетать Беларусь и закрыла свое небо лукашенковским самолетам
Япония призвала авиакомпании не летать над Беларусью. Фото: Reuters

Япония официально рекомендует национальным авиакомпаниям изменить маршруты рейсов, проходящих над территорией Беларуси. Страна также закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, пишет NHK.

По его словам, решение о закрытии неба было принято на фоне инцидента с пассажирским лайнером авиакомпании Ryanair, который принудительно посадили в Минске.

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"Нельзя исключать возможность того, что подобный случай состоится в будущем", - прокомментировал Като.

Он сообщил, что действия белорусских властей нарушают Конвенции о международной гражданской авиации. Като осудил принудительную посадку Ryanair и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Правительство Польши запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство страны. К Польше с запретом на посадку самолетов из Беларуси присоединился ряд стран ЕС.

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