Япония хочет провести расследование в отношении ВОЗ

Япония инициирует розлидування относительно реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса. Фото: Reuters

Япония хочет провести расследование относительно реагирования Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.

На общем собрании ВОЗ, которые начнутся в понедельник, 18 мая, японская сторона предложит Евросоюзу провести справедливое и независимое расследование. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает The Mainichi.

"Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса. Предложение будет сделано на общих собраниях ВОЗ, которые начнутся в понедельник", - заявил Абэ.

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Кроме того, японский министр иностранных дел подчеркнул, что расследование ВОЗ должен проводить независимый орган.

Соединенные Штаты частично восстановят финансирование Всемирной организации здравоохранения. США согласились платить столько же, сколько составляют взносы Китая.