Япония готовит протоколы для встречи с НЛО

Министерство обороны Японии создаст протоколы реагирования на случай встречи с НЛО.
Минобороны создаст процедуры регистрации и реагирования на возможные случаи встречи с НЛО, заявил министр обороны Японии Таро Коно, передает The Japan Times.
Министр отметил, что японские пилоты никогда не сталкивались с такими явлениями, но соответствующие протоколы все равно создадут.
Министр Коно заверил, что не верит в НЛО, но после публикации Пентагоном видеозаписей он бы хотел получить от них анализ этих данных.
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Ранее Пентагон официально опубликовал видео контактов с НЛО. ВМС США еще в сентябре прошлого года признали, что ролики с неизвестными объектами настоящие.
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