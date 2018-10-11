Антрополог разгадал назначение статуй на острове Пасхи

Статуи на острове Пасхи имели практическое назначение. Фото: pixabay

Статуи моаи на острове Пасхи давали знать жителям цивилизации о наличии питьевой воды.

Об этом говорится в исследовании Карла Липо, почти 20 лет изучающему народ рапануи и его загадочное исчезновение, передает Newsweek.

Антрополог хотел выяснить, как население выживало с таким ограниченным доступом к питьевой воде. Ученый провел полевые исследования, как островитяне могли использовать солоноватую грунтовую воду, которая проходит вдоль береговых линий.

Карл Липо нашел заброшенные местности, где собирается пригодная для употребления вода. Эти прибрежные источники подземной воды плохого качества, немного соленые, но они могли эффективно поддерживать население цивилизации количеством 15-20 тыс. человек.

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Гигантские статуи моаи высотой несколько метров также преимущественно размещены на побережье. Антрополог указывает на то, что они могли обозначать место, где был источник питьевой воды.

Отдаленный населенный остров Пасхи с древними скульптурами цивилизации рапануи может утонуть. Чтобы преодолеть угрозу, правительство Японии пожертвовало деньги на преодоление проблемы. Однако статуи, вероятно, придется дополнительно укреплять или переносить в музей.