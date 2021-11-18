Антивакцинаторы вышли протестовать в годовщину Бархатной революции

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Во время 32-й годовщины Бархатной революции в Чехии десятки тысяч людей параллельно праздновали и протестовали в центре Праге.

В среду, 17 ноября, люди вышли в центр ческой столицы против действий чешского правительства в отношении пандемии. Они протестовали против обязательной вакцинации и ограничений для невакцинированных. Сколько именно людей праздновали годовщину революции, а сколько протестовали, сказать невозможно. Об этом сообщает Polsat.

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Были призывы защитить свободу, которую, по словам выступавших на акции, правительство лишило чехов. Участники часто не имели защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. В толпе были флаги Чехии и ЕС, но последние зачеркнуты. Выступавшие утверждали, что действия властей разрушают демократию и возвращают тоталитаризм.

17 ноября 1989 года студенческая демонстрация, жестоко разогнанная властями с избиением студентов положила начало Бархатной революции и падению коммунизма.

Во время акции протеста 6 ноября в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили возле руставской тюрьмы от сердечного приступа скончался мужчина. "Скорая" привезла мужчину в больницу уже мертвым.