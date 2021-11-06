Во время протеста в поддержку Саакашвили скончался мужчина

Оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" вышла на митинг к тюрьме в городе Рустави, где находится экс-президент страны Михеил Саакашвили. Протестующие требуют перевести Саакашвили в частную клинику. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Во время акции протеста в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили возле руставской тюрьмы от сердечного приступа скончался мужчина.

"Скорая" привезла мужчину в больницу уже мертвым, сообщил журналистам директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе, передает Первый канал.

Бригада медиков не дежурила на месте проведения акции и поэтому "скорая" опоздала, написала в Facebook телеведущая Нанука Жоржолиани.

"На акции человеку стало плохо. "Скорая" не приезжала так долго, что в клинику его забрали граждане. По дороге они нагнали скорую, но спасти человека не удалось", - написала она.

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Дело расследуют как доведение до самоубийства. В случае установления новых обстоятельств статья может быть переквалифицирована.

Тем временем акция возле руставской тюрьмы завершена. Небольшая группа поклонников Саакашвили продолжит протест на месте и заночует в палатках у центрального входа в пенитенциарное учреждение.

Лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экспрезидента, который продолжает голодовку в тюрьме уже 37 дней. В случае невыполнения требования, они обещают "собрать всю Грузию" на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября.

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" собралась 6 ноября на протестную акцию возле тюрьмы в городе Руставе, где находится экс-президент страны Михеил Саакашвили. Участие в митинге принимали несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держали плакаты с надписями "Свободу Мыше" и красные розы – символ революции 2003 года. Протестующие требовали перевести голодающего уже 37-й день Саакашвили в частную клинику.