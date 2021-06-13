Антарктиду открыли на 1000 лет раньше европейцев

Маори приплыли в Антарктиду на 1000 лет раньше русский экспедицию. Фото: Reuters

Ученые из Новой Зеландии заявили о том, что коренной народ острова маори прибыл в Антарктиду гораздо раньше, чем европейцы.

Исследования ученых базируется на фольклоре, литературе и наскальных рисунках. Об этом сообщает Science alert.

Первое документально подтвержденное открытие Антарктиды датируется 1820 годом и принадлежит российской экспедиции. В 1821 году на материк высадились американцы. Но как утверждают новозеландские ученые, маори гораздо раньше начали исследования Антарктиды.

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Ведущий автор исследования Присцилла Веги вместе с коллегами обработала рассказы маори и наскальные рисунки, оставленные их предками.

"Мы нашли повествования полинезийцев о путешествиях между островами, в частности путешествия в воды Антарктики мореплавателя Уй-те-Рангиоры и его команды. Вероятно, в VII веке", - говорит ученая.

Вега добавляет, что все собранные свидетельства путешествий маори в Антарктиду достаточно убедительными. На это указывают их осведомленность в мореплавании и астрономии.

"В некоторых рассказах Уй-то-Рангиоры и его команда плыли далеко на юг. Вероятно, они были первыми людьми, которые увидели воды Антарктиды, а может и сам материк. Путешествие и возвращения Уй-то-Рангиоры является частью истории маори, которая появляется на деревянных табличках", - говорит исследовательница.

Путешествие Уй-то-Рангиоры была не последним исследованиям Антарктиды, которое осуществили маори. Так, То Ату стал первым маори, который посетил побережье Антарктиды в 1840 году в составе американской исследовательской экспедиции.

Маори также были частью "героической эпохи освоения Антарктики" в XIX-XX веках, помогая европейцам во время путешествий в Антарктиду. Сейчас они участвуют в новозеландской антарктической экспедиции.

13 февраля 1956-го в Антарктиде открыли первую советскую научную станцию ​​"Мирный". Ее назвали в честь одного из кораблей, совершивших кругосветное антарктический плавание в 1819-1821-х. Станцию ​​открыли участники первой советской антарктической экспедиции. Первые 15 лет она была главной базой советских исследований в Антарктиде.