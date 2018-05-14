Аномальные снегопады накрыли Францию - видео

Весна в этом году стала парадоксальной для всей Франции.

В южных регионах Франции Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер объявлено "оранжевое" предупреждение из-за аномального снегопада.

Последствия весеннего "тяжелого и мокрого" снега для фермеров могут быть непредсказуемо тяжелыми, пишет The Connextion.

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Местные метеорологи пргонозують негативное влияние на весенние растения.

Местами выпало более 12 сантиметров осадков и снегопад продолжается. Погодные эксперты предупреждают, что на высоте более 1000 метров может выпасть до 50 сантиметров снега.

Весна в этом году стала парадоксальной для всей Франции. В конце апреля снежная погода "радовала" северян страны.

Автоматическая межпланетная станция Rosetta сняла фото и видео "снегопада" на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко.