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Аномальная жара в Арктике может привести к таянию вечной мерзлоты

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Аномальная жара в Арктике может привести к таянию вечной мерзлоты
На Аляске в этом году в атмосферу было выброшено уже 50 млн т углекислого газа. Столько же, сколько в совокупности было выделено при всех арктических пожарах за последние десять лет. Фото: REUTERS

В Северной Америке и Евразии пламенем охвачены чрезвычайно большие территории. С помощью спутниковых снимков ученые насчитали сотни пожаров в северных областях Канады, России и Соединенных Штатов Америки.

Некоторые из них достигают более одной тысячи квадратных километров, пишет Deutsche Welle.

На интерактивной карте пожарной службы Аляски можно увидеть все пожары. Кликнув на многие из них, можно увидеть примечание "возможности для тушения ограничены". Пожаров слишком много, а местности отдаленные.

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Лесные пожары в регионах рядом с Северным полярным кругом, не является чем-то необычным для летних месяцев. Часто огонь занимается из-за ударов молнии. Но в этом году они беспрецедентно масштабными и продолжительными. Обычно, сезон пожаров начинается только в июле или августе, когда растительность высыхает за лето. В этом году из вызванные людьми изменения климата изменилась высотное струйное течение, так называемый "Джетстрим" - мощный поток воздуха высоко в атмосфере. Следствием этого стали погодные аномалии, которые превратились в обыденность.

В начале июля на Аляске зафиксировали температурные рекорды, которые иногда достигали отметки выше 30 ° C. Поэтому, как правило замерзла в это время земля начала таять раньше, чем обычно. Растительность в этом году высохла настолько, что возник взрывоопасный положение: стоит ударить молнии, как это сразу приводит к пожару. Столь экстремальной ситуации в прошедшие 20 лет не было.

Последствия пожаров являются разрушительными: на Аляске в этом году в атмосферу было выброшено уже 50 млн т углекислого газа (CO2). Столько же, сколько в совокупности было выделено при всех арктических пожаров последних десяти лет.

Дым также представляет опасность. Ветер транспортирует мелкую пыль и оксид углерода на тысячи километров всего за несколько дней. Люди, которые живут в этих регионах, находятся в двойной опасности от огня и смога.

Арктика важна для сохранения климата еще по одной причине. Там расположена так называемая вечная мерзлота. Это земля, которая по меньшей мере два года подряд является замерзшей. Верхний слой тает только летом и замерзает зимой снова. 19 млн апреля км Северном полушарии считаются вечной мерзлотой. Это площадь, на которой Германия могла бы уместиться 50 раз.

На территории российской Сибири неделю горят леса. Пожарами охвачено 3 млн га тайги. Спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний. Их площадь продолжает увеличиваться.

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