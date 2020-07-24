Аналитики узнали, чем удивит iPhone14

Стало известно, чем удивит iPhone 14. Фото: needpix

Компания Apple планирует снарядить новый iPhone14 улучшенной оптикой. Объективы фотокамер будут перископическими.

Об этом написал аналитик Apple Минг Чи Куо (Ming Chi Kuo) в своем новом отчете, пишет MacRumors.

В отчете подробно описывается исследование, какие поставщики линз начнут продавать детали для Apple в ближайшие годы. Согласно прогнозам Минг Чи Куо, в 2020 и 2021 годах это будет Semco, лучший поставщик линз в Корее, и Sunny Optical, лучший поставщик линз в Китае.

Semco предоставит детали для телеобъективов перископического типа для камер смартфонов компании Apple. Предполагается, что новые смартфоны выйдут на рынок в 2022 году.

Однако Apple не будет первопроходцем в применении подобных линз. Объективы перископа уже нашли свое применение в некоторых смартфонах Huawei. Например, в модели P30 Pro есть 5-кратный истинный оптический зум с использованием аналогичного механизма.

Что касается других смартфонов от Apple, то iPhone 13 выйдет в 2021 году и будет отличаться от предшественников рекордно тонким корпусом.

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Не известно, внесет ли пандемия коронавируса коррективы в презентацию iPhone 12. Пока ее планируется провести в сентябре 2020 года.

Стала известна ошибка в iPhone, от которой быстро садится батарея. Владельцы смартфонов начали жаловаться на проблемы с аккумулятором после обновления iOS 13.5.1.