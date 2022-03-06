Американский производитель боеприпасов передает ВСУ подарок

Американская компания пришлет Украине партию патронов. Фото: pixabay.com

Американская компания по производству боеприпасов AMMO передаст Украине 1 млн. патронов. Помощь может быть отправлена в ближайшие дни.

Никакой платы за патроны они не требуют, передает The Hill.

"Я верю в свободу и демократию. Мы должны сделать пожертвование. Пожертвование составит около 700 тысяч долларов", - заявил гендиректор компании.

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В настоящее время правительство США одобряет поставку боеприпасов, однако компания подготовила свой частный самолет для доставки патронов.

2 марта Украина получила партию вооружения от Германии и Эстонии. О второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также говорят, что в Украину прибыло оружие из Германии – тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет типа Stinger.