Эстония и Германия передали Украине "Джавелины" и "Стингеры"

Stinger – переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух".

2 марта Украина получила партию вооружения от Германии и Эстонии.

О второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin сообщило эстонское Министерство обороны.

"В Украину прибыла вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin. От принятия решения к доставке в течение нескольких дней", - заявили.

Тем временем издание Bild сообщило, что в Украину прибыло оружие из Германии – тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет типа Stinger.

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После нападения РФ на Украину правительство Германии переосмыслило политику безопасности, также это переосмысление - среди немецких граждан.

78% немцев поддерживают поставки оружия в Украину.

На этой неделе американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск передал Украине станции Starlink с доступом к спутниковому Интернету.