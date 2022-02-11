Американцев призвали в течение 48 часов покинуть Украину

Американцев призывают покинуть Украину. Фото: Reuters

США призвали своих граждан покинуть Украину в течение 24 – 48 часов.

Это происходит на фоне роста угрозы со стороны России страны призывающих граждан к выезду, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Помощник президента США заявил, что операция РФ против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, включая Киев.

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"Всем американцам, оставшимся в Украине, следует поехать как можно быстрее, в ближайшие 24 – 48 часов. Если вы остаетесь, то берете на себя риск без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет", – подчеркнул он.

За сегодняшний день власти сразу 10 стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Украина требует от России разъяснений по военной деятельности у границ страны и в оккупированном Крыму. На ответ РФ 48 часов.