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пятница, 18 декабря 2020 21:10

Америка добавила еще 77 китайских фирм в черный список

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Америка добавила еще 77 китайских фирм в черный список
Дрон фирмы DJI / DJI

США добавили еще 77 китайских фирм в черный список тех, с которыми американские компании не могут вести дело или могут с ограничениями. В общем, в черном списке уже 275 китайских фирм.

Америка обвиняет эти фирмы в сотрудничестве с китайским военно-промышленным комплексом, похищении технологий для армии КНР, а также в содействии нарушению прав человека в Китае. Об этом пишет ВВС.

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Среди добавленных китайских фирм производители беспилотников DJI и микросхем SMIC. Список составляет министерство торговли США. Он, в частности, включает телекоммуникационного гиганта Huawei. Этот шаг может быть последним ударом президента Дональда Трампа, который избрал жесткую позицию в отношении Китая.

Власти США заявили, что ввели экспортный контроль для SMIC, чтобы ограничить их доступ к американским технологиям из предполагаемых связей с китайскими военными. Вашингтон заявляет, что у Америки есть доказательства, что SMIC работала с китайскими военными над баллистическими ракетами малой и средней дальности и экзоскелетами для солдат. SMIC основана в 2000 году и с тех пор стала самым известным производителем микросхем в Китае.

Американские компании теперь должны будут получить специальную лицензию в министерстве торговли, прежде чем экспортировать товары этим фирмам, что повлияет на способность китайских компаний получать составляющие для производства высококачественных чипов.

Правительство США также добавило в черный список одного из крупнейших производителей беспилотников в мире DJI, заявив, что фирма сыграла роль в нарушениях прав человека в КНР. Запрет не мешает обычным американцам покупать дроны DJI, но означает, что у фирм будут ограничения на передачу любых технологий из США.

В ответ китайское правительство ввело собственные законы, ограничивающие экспорт военных технологий. Торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира продолжается уже несколько лет, но в последние месяцы усилилась.

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18
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